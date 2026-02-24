２月２４日（火）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、『国民会議呼ばれず不満あらわ参政神谷氏「こちらも態度変える」、共産田村氏「排除だ」』という２月２０日の産経ニュースの記事を紹介した。 番組で紹介した産経ニュースの記事によると、参政党と共産党が、消費税減税や給付付き税額控除など社会保障制度を議論する超党派の「国民会議」に呼ばれなかったとして、反発を強めている、とある。