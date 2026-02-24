ダイヤモンドＳは５６・５キロのハンデを背負い５着に敗れたホーエリート（牝５歳、美浦・田島俊明厩舎、父ルーラーシップ）は、春の大目標に位置づけていた天皇賞・春（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に直行する予定。鞍上は現時点で未定。２走前のステイヤーズＳは牝馬として３９年ぶりの勝利を飾り、待望の重賞初制覇。平地最長重賞を制した５歳牝馬が、淀の舞台で長距離の頂点を狙う。