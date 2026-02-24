ヤクルト・木沢尚文投手が２４日の練習でブルペン入りし、１２０球を投げ込んだ。中継ぎ投手としては珍しい１００球超の投げ込み。「次の登板までの期間がある程度空く中で、どこかで投げる日が欲しかった。それがたまたま今日だったということ。理論、理屈じゃないところで感じる練習みたいなやつですかね」と説明した。６年目を迎えた右腕は、２２年に５５試合に登板してチームトップタイの９勝を挙げてリーグ連覇に貢献。