少女の人身売買や買春などの罪で起訴された米国の富豪ジェフリー・エプスタイン氏（2019年に自殺）と関係が深かったとして、ホワイトハッカーの国際イベント「DEFCON（デフコン）」は、この日本人の参加を禁止すると発表した。「日本（政府）も調査・報道を進めていく必要があるのではないかと思います」エプスタイン氏は英国のアンドリュー元王子、トランプ大統領、イーロン・マスク氏ら各国の政財界の大物と親交があったとされ、