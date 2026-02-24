レンチン1回、味つけはめんつゆだけ。鶏肉に片栗粉をまぶして加熱するから、つるんとやわらかく、汁にはほんのりとろみがつきます。ゆずこしょうのさわやかな辛みがアクセント。1人分のパパッとランチは、これで決まりです！『ゆずこしょう鶏うどん』のレシピ材料（1人分）冷凍うどん……1玉（約200g） 鶏胸肉……1/4枚（約70g） 塩……ひとつまみ 片栗粉……小さじ1 〈A〉水……1と1/4カップ めんつゆ（3倍濃縮）……大さじ2