25日の天気予報（岡山・香川） 24日（火）の最高気温は平年より高く春の陽気となりましたが、25日（水）は多くの場所で平年並みの気温に戻り、この時季らしい寒さとなりそうです。 岡山・香川ともに24日夜から25日の日中にかけて広い範囲で本降りの雨となりそうです。降水量が少ない状態が続いているので、「恵みの雨」になりそうです。