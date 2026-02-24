24日は午後から雨が降り始めましたが、福岡県内のダムの貯水率は低下が続き、水不足が深刻になっています。ホームセンターではポリタンクが売れるなど、備えが進んでいます。 ■八木菜月アナウンサー「店のレジからすぐ近くの場所に、渇水対策グッズと書かれた特設コーナーが設けられています。ポリタンクがずらりと並んでいます。」福岡県太宰府市のホームセンターでは、2月初めご