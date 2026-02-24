追加：高市首相、追加利上げに難色示す日銀・植田総裁との会談で＝毎日 高市早苗首相が日銀の植田和男総裁と16日に会談した際、追加利上げに難色を示していたことが分かった。複数の関係者が毎日新聞の取材に明らかにした。 （毎日新聞）