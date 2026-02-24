高市発言報道で、一気に円安に振れるドル円一時１５５．８０付近＝ロンドン為替 ロンドン朝方、円売りが強まっている。毎日新聞が「高市首相、追加利上げに難色示す日銀・植田総裁との会談で」と報じたことに反応。ドル円は155.00付近から一時155.82レベルまで急伸。クロス円も円安に傾いており、ユーロ円は182.50台から183.43レベル、ポンド円は209.00付近から209.96レベルまで高値を伸ばした。 毎日新聞は「