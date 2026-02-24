メインシナリオ…大きく下げてきた後は安値圏でもみ合いとなっている。100日線にサポートされて、一目均衡表の雲の中を堅調に推移しており、徐々に上値を追う展開が見込まれる。その場合は、210円の節目が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、基準線の211.12、一目均衡表の雲の上限の211.42、2月9日の高値214.44などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、雲の下限の207.88、2月17日の安値207