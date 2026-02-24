主に子どもが発症する「水痘」いわゆる「水ぼうそう」の感染が山形県内で拡大し、2025年5月以来となる注意報レベルにまで増加していることが山形県衛生研究所の調査で明らかになりました。特に村山保健所管内では警報レベルにまで感染が広がっています。県衛生研究所の調査によりますと県内26の小児科の定点医療機関から2月15日までの1週間に報告された水ぼうそうの感染者の数は、県全体で合わせて28人で、前の週よりも7人増加しま