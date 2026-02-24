ドジャースのロバーツ監督が日本時間24日、佐々木朗希投手と山本由伸投手の次回登板日を明言しました。佐々木投手が現地時間25日、敵地のダイヤモンドバックス戦で先発登板。山本投手は現地時間27日、敵地のジャイアンツ戦で先発登板することを発表しました。山本投手はこの日、アップとやり投げのトレーニングで体を動かした後、キャッチボールを行い、途中トレーナーと動作の確認をするなど軽めの調整を行いました。一方、佐々木