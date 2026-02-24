速報です。JR川崎駅で女がカッターナイフを振り回し男性が手のひらを切りつけられ、けがをしました。24日午後3時40分ごろ、JR川崎駅で「刃物を振り回しているものがいる」と110番通報がありました。警察によりますと、駅の改札で、女が持っていたカッターナイフを振り回し、40代の男性が右の手のひらを切りつけられケ、けがをしたということです。女と男性は電車を降りた際にトラブルになったということで、警察は傷害の疑いで女を