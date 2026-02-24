ミラノ・コルティナ五輪史上最多となる２４個（金５、銀７、銅１２）のメダルを獲得し日本選手団が２４日、成田空港着の航空機で帰国し、都内のホテルで帰国会見を行った。フィギュアスケート女子銀メダル、団体銀の坂本花織は団体からフィギュア競技最後の女子フリーまでの長い大会を振り返り「本当に感情がジェットコースターのような、いろんな気分を味わった１７日間」と話した。団体戦は「みんながいい演技をしてこの経