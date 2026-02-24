ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２４日、羽田空港着のチャーター機で帰国した。今後、強化試合が行われる名古屋から侍ジャパンに合流する。大谷は日本時間２３日にアリゾナ州グレンデールでキャンプを打ち上げた。合流を前にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）登板と屋外でのフリー打撃を敢行。投打「二刀流」調整で締めくくり、「スムーズに大きなけがなくきているのが、現時点で十分な収穫」と語っていた。既にオープン