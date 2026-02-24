愛知県豊明市の伊勢湾岸自動車道で24日、大型トラックやキャリアカーなど4台が絡む事故があり、1人が意識不明の重体です。警察と消防によりますと、午後0時40分頃、豊明市の伊勢湾岸道下り豊明インターチェンジ付近で、キャリアカーが大型トラックに追突し、前にいた乗用車など計4台が絡む事故となりました。キャリアカーを運転していた50代くらいの男性が意識不明の重体となっているほか、大型トラ