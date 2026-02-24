櫻坂46山川宇衣（20）が24日、都内で、「ごひいき！三陸常磐キャンペーン『三陸常磐食べようフェア2026』コラボ商品プレス向け発表会」に登壇した。宮城県出身。同フェアのアンバサダーに就任し、「生まれ育った大切な地元東北の魅力をたくさんの方にお届けできる機会をいただけたことを本当にうれしく、光栄に思います。三陸常磐の海の幸の魅力をたくさんお届けできるように精いっぱいがんばります」と笑顔で意気込んだ。上京して