【佐野なぎさの1st写真集 なぎさの初めて】 4月22日発売予定 価格：4,180円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、「佐野なぎさ1st写真集なぎさの初めて」を4月22日に発売する。価格は4,180円。 本書は「Iカップの“かしこボディ”」として注目を集めるグラビアアイドル・佐野なぎささんの1st写真集。立命館大学卒業という知性と、Iカップの圧倒的ボディを併せ持つ彼女が、これまで封