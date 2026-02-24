[2.23 Balcom BMW CUP 広島ユース 0-4 U-17日本代表 広島一球] U-17日本代表の10番が「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」最終戦で待望のゴール。2009年生まれ世代のエース候補が、結果を残して大会を終えた。MF北原槙(FC東京)は3-0の後半40+1分、自陣でFW立野京弥(昌平高)がボールを拾うと、一度DF裏へのアクションを起こす。立野が右のMF舘美駿(修徳高)へ繋ぐと、北原は動き直して再びDF背後へ。そこ