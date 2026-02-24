２４日の東京株式市場は、取引開始時は強弱観が対立し、日経平均株価は前週末終値を下回ってスタートしたが、その後は次第高の展開となった。 大引けの日経平均株価は前営業日比４９５円３９銭高の５万７３２１円０９銭と反発。プライム市場の売買高概算は２６億４４７５万株、売買代金概算は８兆５８０７億円。値上がり銘柄数は１０４６、対して値下がり銘柄数は５０５、変わらずは４６銘柄だった。 きょうの東