スペシャルドラマが計4回、前日譚にあたる連続ドラマを経て、Netflix映画『教場 Reunion』と連なるシリーズ初の劇場用映画となった『教場 Requiem』。“Requiem”――すなわち鎮魂歌、死者の魂を鎮めるという意味合いの単語がタイトルに選択されている以上、それに相応しいような物語が展開すると想像できるわけだが、実際のところ、驚くほどこれまでのシリーズ作と変わらない『教場』であった。 参考：