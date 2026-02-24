中国商務省が日本の20の企業などを輸出規制の対象に指定したことについて、佐藤官房副長官は24日、「決して許容できず極めて遺憾だ」と話した上で、中国側に対し、措置の撤回を求めたと明らかにしました。中国商務省はきょう（24日）、「三菱造船」や「防衛大学校」など日本の20の企業や機関を輸出規制リストに加えたと発表しました。これらの企業などに対し、中国から軍民両用の品目を輸出することが禁止されるということです。佐