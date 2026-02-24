ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで銀メダルの鍵山優真選手と銅メダルの佐藤駿選手が“お互いのプライベート”を明かしました。鍵山選手と佐藤選手は五輪のメダリストたちが出演した23日放送の日本テレビ『THE★レジェンド』に現地から出演。帰国前の空港でインタビューに応じました。今大会で順位が確定した際、号泣する佐藤選手に対し、鍵山選手はカメラに向かって、佐藤選手にフォーカスを当てるように