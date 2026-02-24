『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成となるフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」（横浜アリーナにて2月21〜23日開催）の2日目となる2月22日、高橋洋子によるスペシャルライブが行われた。【写真】「エヴァ初号機」をバックに熱唱する高橋洋子2日目を締めくくったのは、いまや『エヴァンゲリオン』シリーズに欠かすことのできない存在となっている高橋洋子によるスペ