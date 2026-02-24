全国の高校の放送部、生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク「ＹＯＵＴＨＴＩＭＥＪＡＰＡＮｐｒｏｊｅｃｔ」を運営する株式会社シップはこのほど、高校生を対象に実施した「これまでで最も感動した漫画」のアンケート結果を公開。男子１位の「ＯＮＥＰＩＥＣＥ」が女子ではベスト５圏内に入らず、一方で女子１位の「鬼滅の刃」が男子でも２位の支持を得たことが分かった。【男子高校生に聞く「これまでに最も感