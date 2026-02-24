ミラノ・コルティナ五輪帰国会見ミラノ・コルティナ五輪に出場した「TEAM JAPAN」の帰国時記者会見が24日、都内ホテルで行われた。日本代表のメダリストのうち15人が出席。現在の心境を語った。女子シングルで銀メダルを獲得し、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が最後の五輪について思いを語った。質疑応答で「どんな時間だったか」と聞かれると、感慨深そうな表情で坂本は「17日間本当に感情がジ