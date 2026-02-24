「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」（２７、２８日・バンテリンドーム）で中日と対戦する侍ジャパンサポートメンバーとして出場するヤクルト・松本健吾投手が登板へ意欲をみせた。２４日の練習ではブルペン入りし、５０球。「真っ直ぐのラインと変化球の高さに気をつけて投げました」と振り返った。トヨタ自動車から入団して３年目を迎える右腕は今季、先発ローテーション入りを目指す。そのためにも国内トップ級の投手