ヤクルトは２５日、浦添で日本ハムとキャンプ中最後の対外試合となる練習試合を行う。対外試合はここまでオープン戦３試合を含めて２勝４敗（オープン戦２勝１敗）。池山監督は「勝ち負けよりはしっかり打つ方のレベル、状態が少しでも上がるようにやっていきたい」とテーマを掲げた。２４日の練習は野手はフリー打撃、守備練習などに加えて個人練習といったメニュー。指揮官は「選手の疲労度、健康状態をふまえて、きょうは