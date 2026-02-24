「満奇洞」の入り口付近で美しく咲く雪割草２月18日 岡山県新見市の鍾乳洞「満奇洞」の入り口付近で春の気配を感じる「雪割草」が美しく咲いています。 かれんでかわいらしい姿。キンポウゲ科ミスミソウ属の植物は「雪割草」と呼ばれ、春の気配を感じる花として親しまれています。 新見市の鍾乳洞・満奇洞の入り口に数十年前、当時の満奇洞の管理者が雪割草を植えて徐々に広がったということです。 （満奇洞