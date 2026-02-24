寒桜香川・小豆島町 香川県小豆島町で早咲きの桜が見頃を迎えています。 小豆島町の三都半島で淡いピンク色の花を咲かせているのは「寒桜」です。1976年の台風で土砂崩れの被害を受けた後、地域整備の一環で植えられました。 城山公園では「舘山寺桜」が鮮やかなピンク色の花を咲かせています。早ければ1月下旬から咲き、映画「二十四の瞳」の木下惠介監督の生誕100年を記念して出身地の静岡県浜松市から13年前