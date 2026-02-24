宮武外骨トークイベント 香川県文化会館(高松市番町) 香川出身のジャーナリスト宮武外骨を現代の人に知ってもらおうと、トークイベントが高松市で開かれました。 宮武外骨は香川県綾川町出身で、明治から昭和にかけて活躍した「反骨のジャーナリスト」です。2025年に没後70年を迎え、現代の人にも宮武外骨の生き様を知ってもらおうと、高松市にある「古本屋YOMS」の店主・齋藤祐平さんが宮武外