2025年1年間に山形県警察が認知した刑法犯の検挙率は74.3％で、全国トップだったことがわかりました。検挙率が全国1位になるのは2022年以来3年ぶりです。県警察本部によりますと、県警察が2025年1年間に認知した刑法犯の件数は3191件で（前年比139件増）、2年連続で増加しました。摘発件数は2370件で前の年を235件上回り、検挙率は74.3％で、2022年以来3年ぶりに全国トップとなりました。摘発数の内訳は、「窃盗犯」が1478件で前年