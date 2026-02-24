ディズニー＆ピクサーが新たに贈る、“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた最新作『私がビーバーになる時』。本作のエンドソングを、今世界で最も勢いのあるグラミー賞®受賞R&B歌姫・SZAが担当することが発表されました。さらに、映画公開に先駆けて楽曲の配信がスタートしたほか、監督からの絶賛コメントも到着しています！ ディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』エ