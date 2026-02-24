俳優・高知東生（61）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新。有名人が薬物で逮捕された際に「何か言いたい」人たちに、ある提案をした。高知は「有名人が薬物問題で逮捕された時に、驚いたり、ショックを受けたり、腹が立ったり、不愉快だったり、色んな感情でバッシングしたくなる気持ちはよくわかる」とポスト。その上で「『何か言いたい』という人に是非お願いしたいのは『口だけの反省は信じられない。病院や自助グ