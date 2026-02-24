タレントの上沼恵美子（70）が、21日放送のテレビ大阪「上沼恵美子を沼らせたい」に出演。女性に大人気デザートを初体験した。番組は、70歳になった上沼恵美子に「未知の世界」を体験してもらう企画。そこに大阪出身のゆうちゃみが登場し「クレープ店」を紹介した。「クレープは？」と聞かれた上沼は即答で「嫌いです」。これには共演者も驚いたが、「食べたことないねん。広島焼きはあるけれど」とボケながら説明した。ま