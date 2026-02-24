世界で活躍する7人組グループ・XGが24日、SNSを更新し、XGのプロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ容疑者が逮捕されたことを受け、現在の状況と心境を明かしました。XGは、2枚の文書を公式Xに投稿。ファンや関係者に対して謝罪しつつ、警察の捜査に協力していることを明かしました。また、本件についてXGの関与は一切ないとし、「これまでと変わらず、音楽と誠実に向き合い、XGとしての活動に誠実に取り組んでいきたいと思っ