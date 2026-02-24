歌舞伎俳優市川染五郎（20）にとってストレートプレイ初出演で主演する、舞台「ハムレット」（5月9〜30日は東京・日生劇場、6月5〜14日は大阪・SkyシアターMBS、6月20、21日は愛知・名古屋文理大学文化フォーラム）の制作発表が24日、都内で行われた。シェークスピア4大悲劇のひとつで、父王を殺した叔父クローディアス（石黒賢、60）が王位に就き、母ガートルード（柚香光、33）と再婚したことに苦悩。復讐（ふくしゅう）を誓うデ