衆院本会議で、代表質問に臨む中道改革連合の小川代表（手前）と高市首相＝24日午後高市早苗首相の施政方針演説など政府4演説に対する各党代表質問が24日、衆院本会議で始まった。自民党が圧勝した衆院選後、初の本格論戦。首相は2026年度予算の3月末までの成立を目指すと明言した。外国勢力から重要情報を守るため、スパイ防止法制定の必要性を主張。裁量労働制の見直しに向け、議論を進める考えを示した。中道改革連合の小川