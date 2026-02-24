ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団が24日に帰国。記者会見では原田雅彦副団長がユーモラスな一言で場を和ませました。メダリストたちに先立ってあいさつした原田副団長。日本からの声援について「皆さんの応援はミラノにいる我々に届いて、選手全員が全力で戦う事ができました」と感謝を伝えました。日本は今大会、金5、銀7、銅12のメダルを獲得。総数24個は前回の北京大会の18個を上回り、過去最多を更新しています。そんなメダ