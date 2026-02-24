燕市で金型の設計や製造を行う会社が、新潟地方裁判所から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。2月19日に破産手続き開始決定を受けたのは、燕市の吉井金型製作所です。民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと同社は1985年創業、1986年に法人改組された金型設計・製造を行う会社で主に金属加工向けを中心とし、自動車関連や住宅設備関連、キッチンツールやキャンプ用品などの器物雑貨関