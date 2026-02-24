外務省は、メキシコでの犯罪組織への治安作戦実施に伴う治安悪化に対して注意を促すスポット情報を発出した。メキシコ国防省は2月22日、ハリスコ州で犯罪組織、ハリスコ新世代カルテル（CJNG）への大規模な掃討作戦を実施した。報道によると、作戦によって、ハリスコ新世代カルテルのリーダー、ネメシオ・オセゲラ容疑者が殺害された。ハリスコ新世代カルテルによる報復によって、周辺のグアナファト州やアグアスカリエンテス州を