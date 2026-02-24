マンチェスター・ユナイテッドに所属するDFレニー・ヨロがピッチ外で問題を起こしてしまった。英公共放送『BBC』によれば、スピード違反により６か月の運転禁止処分を受けたという。同メディアは次のように詳細を伝える。「20歳のセンターバックが所有する17万ポンドのポルシェ・カイエンGTSは、８月にマンチェスター郊外のウィジントンに設置された監視カメラに時速72マイル（時速116キロ）で走行中と記録された。 裁