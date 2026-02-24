リウの13歳時の手紙に多くの反響が寄せられた(C)Getty Images世界を舞台に夢をかなえた“ヒロイン”の物語が、改めて注目を集めている。米スポーツ専門メディア『ESPN』は、ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リウに関する投稿を公開。13歳当時に彼女が「未来の自分」へ宛てて書いた手紙の内容を振り返り、その歩みを紹介した。【写真】「イタリアに行けた？」「金メダル