シチズン時計は、エッジの効いたモダンデザインと高い実用性を兼ね備えた日本発の機械式時計ブランド「シチズン シリーズエイト」から、40mmを切るケースサイズで薄型3モデル（限定1モデルを含む）を3月19日に発売する。トレンドに合ったデザイン・サイズ・フィット感を追及した薄型機械式ムーブメントCal.9051搭載の新モデルが登場する。薄型のケースでありながら丁寧に磨き上げられた5つのパーツで構成、シャープでエッジの立っ