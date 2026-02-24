「サトウのごはん 新定番」（200g）サトウ食品は、パックごはん「サトウのごはん」シリーズから、新商品「サトウのごはん 新定番」（200g／3食パック／5食パック）を、2月23日に発売する。「サトウのごはん 新定番」は、銘柄の名前で選ばれるごはんではなく、「パックごはん」としての完成度を高めた商品とのこと。同社がサトウのごはんを発売以来、向き合い続けてきたのは、「家庭のごはんに負けないおいしさ」を実現できるかとい