おやつカンパニーは、カリッとした食感が楽しい新感覚ポテトスナック「ベビースターカリポテ」の新定番フレーバーとして「ベビースターカリポテ（のりしお味）」を2月23日から発売する。同社調査（インターネット調査 時期：2024年9月 サンプル：1200名（10〜60代 男女））によると、スナック菓子を購入する際に重視するポイントを「1位：味（55％）」「2位：価格（54％）」「3位：食感（36％）」と回答しており、味や価格はもちろ