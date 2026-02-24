コシナは2月24日、交換レンズの新製品として、カールツァイス社と共同開発した「Otus ML 1.4/35」の取り扱いを発表した。2026年4月の発売予定しており、メーカー想定売価は364,000円前後。ツァイス「Otus ML 1.4/35」発売、ソニーE / ニコンZ / キヤノンRF向けで36.4万円カールツァイス製交換レンズにおける最上位シリーズ「Otus」にインスパイアされつつも、ミラーレスカメラ向けに新規光学設計を行った新製品。卓越した光学性能