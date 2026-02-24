ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子フリー。日本からは坂本花織、中井亜美、千葉百音が出場し、ショートプログラム首位の中井は銅メダル、千葉は4位入賞を果たした。【写真】フィギュア日本代表の「やかましい太陽」坂本の“悔し涙”が美しすぎる「チームジャパンは成り立たない」今季限りで現役引退を表明している坂本は、銀メダルを獲得。金メダルのアリサ・リュウ選手とはわずか1.89点差だった。前回