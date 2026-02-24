エリトリアのイサイアス大統領＝2023年2月、ケニア・ナイロビ（ロイター＝共同）アフリカ東部のエチオピアと隣国エリトリアの関係が再び悪化している。両国は2018年に国境紛争の終結で合意し、エチオピアのアビー首相はこの功績を評価され翌19年にノーベル平和賞を受賞した。だが、両国政府の非難合戦がこのところ過熱しており、紛争の再燃も懸念されている。現地報道によると、エリトリアのイサイアス大統領は今年1月、エチオ