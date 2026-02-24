23日に、7人組女性ヒップホップグループ、XGのプロデューサーのSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が、愛知県内のホテルでコカインを所持したとして警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕されたことを受け、XGは24日、公式Xでコメントを発表した。「一部報道に関して」と題し、声明入りの画像を公開。「一連の報道に関して、ALPHAZ（ファンの総称）の皆さまおよび関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと